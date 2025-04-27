LÖSEV Gönüllülerinden Kalp Isıtan Adım

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Uşak'tan gelen kanseri atlatmış ve mücadele eden ihtiyaç sahibi aileler, vakfa bağışlanmış gıda, züccaciye, tekstil ve temel gereksinim ürünlerini sembolik paralarla aldı.

Yaklaşık 1000 aile ile gönüllüye ev sahipliği yapan çarşının, yıl içinde Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Adana ve Kayseri'de de kurulması planlanıyor.

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Yasemin Durukan, AA muhabirine, "İyilikler Çarşısı"nın ilk olarak İstanbul ve Antalya'da hayata geçirildiğini söyledi.

Organizasyonun pek çok aileye maddi ve manevi destek imkanı sunduğunu anlatan Durukan, "Burası aynı zamanda çocuklarımızın doyasıya eğlendikleri bir platform. İyilikler Çarşısı, alışverişten çok daha ötesi. Bu, bir dayanışma buluşması. Gün boyunca çocuklarımız, aileleriyle ihtiyaçlarını ve istedikleri şeyleri karşılıksız edinebilecek." dedi.

Etkinliğe lösemiyi atlatmış kızı Nermin Gülcü ile Kütahya'dan katılan Müberra Gültekin de organizasyonu anlamlı bulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA