Eskişehir'de Bir Mahalleye Kapalı Pazar Projesi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurtuluş Mahallesi’nde modern, sağlıklı ve işlevsel bir kapalı pazar yeri inşa etmek için hazırlıkların tamamladığını duyurdu.

Eskişehir'de Bir Mahalleye Kapalı Pazar Projesi

Eski pazar yerinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek yeni proje, hem kentteki pazar faaliyetlerini destekleyecek hem de pazarcılık hizmetlerini daha çağdaş bir yapıya kavuşturacak.

'HAYIRLI OLSUN'

Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile kapatılıp yıkılan Kurtuluş Pazar Yeri’nin yeniden inşası için tüm hazırlıklar tamamladı. Bodrum kat, zemin kat ve asma kattan oluşacak yeni yapıda, vatandaşların ve esnafın ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Yapım işi ihalesinin 9 Mayıs 2025 tarihinde yapılacağını duyuran Başkan Ünlüce, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırladığımız projemizin detaylarını 29 Nisan Salı günü saat 15.00’te Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda yapacağımız tanıtım toplantısı ile vatandaşlarımıza duyuracağız. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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