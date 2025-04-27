Yakınları Günlerdir Haber Alamıyordu... Evinin Balkonunda Ölü Bulundu

Zonguldak'ta yakınlarının uzun bir süredir haber alamadığı 55 yaşındaki Recep Alaca, evinin balkonunda ölü bulundu. Alaca'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yakınları Günlerdir Haber Alamıyordu... Evinin Balkonunda Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi Göçmenler mevkiinde ikamet eden 55 yaşındaki Recep Alaca'dan (55), uzun bir süredir haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

BALKONDA ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, balkonda hareketsiz şekilde bulunan Alaca'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Recep Alaca'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Zonguldak
Sakarya'da Feci Kaza! Hafif Ticari Araç, TIR'a Arkadan Çarptı Sakarya'da Feci Kaza! Hafif Ticari Araç, TIR'a Arkadan Çarptı
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Erzurum'da Ekonomi Forumu Erzurum'da Ekonomi Forumu
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı! Artık Tamamen Serbest Oldu B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı! Artık Tamamen Serbest Oldu
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor
Emekli Promosyonlarında Nisan 2025 Güncellemesi: SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat Rakamlar Değişti Emekli Promosyonlarında Nisan 2025 Güncellemesi