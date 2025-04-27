Yakınları Günlerdir Haber Alamıyordu... Evinin Balkonunda Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi Göçmenler mevkiinde ikamet eden 55 yaşındaki Recep Alaca'dan (55), uzun bir süredir haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

BALKONDA ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, balkonda hareketsiz şekilde bulunan Alaca'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Recep Alaca'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA