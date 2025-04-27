Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vefat Eden Lise Öğretmenine Son Veda: Tabutuna Omuz Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni Ahmet Kahraman’ın cenazesine katıldı. Burada hocası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, “Ciddiyeti sebebiyle biz hocamızdan hep memnun olduk. İnşallah o da bizlerden memnun olmuştur. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, cenazenin ardından merhum hocasının tabutuna omuz verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vefat Eden Lise Öğretmenine Son Veda: Tabutuna Omuz Verdi

Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

‘ALLAH’TAN GELDİK ALLAH’A DÖNECEĞİZ’

Merhumun ailesine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze merasimi esnasında gerçekleştirdiği konuşmada, Allah'tan geldiklerini ve Allah'a döneceklerini, bundan kaçış olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde Dinler Tarihi hocaları olduğunu dile getirerek, "Disipliniyle, gerçekten derslerdeki bizlere olan hakimiyetiyle, şu anda yine kendisinin yol arkadaşı Tayyar Hocam da burada. Birlikte hep yol yürüdüler, biz de onların öğrencisi, talebesi olduk. Hocamdan bizler hep memnun olduk. İnşallah ebedi alemde Rabbim bizleri sevgili Habibi'ni 'Liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eyler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vefat Eden Lise Öğretmenine Son Veda: Tabutuna Omuz Verdi - Resim : 1

‘BİZ HEP MEMNUNDUK, İNŞALLAH O DA OLMUŞTUR’

Ondan memnun oldukları gibi hocasının da kendilerinden memnun olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum hocası Kahraman için yaptığı konuşmayı "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Fakat gerçekten derslerindeki otoritesi, hakimiyeti ve bizlere olan bu noktadaki gerçekten ciddiyeti sebebiyle biz hocamızdan hep memnun olduk. İnşallah o da bizlerden memnun olmuştur. Mekanı cennet olsun. Diğer iki kardeşimize de aynı şekilde Rabbim cennetiyle, cemaliyle muamele eylesin" sözleriyle noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vefat Eden Lise Öğretmenine Son Veda: Tabutuna Omuz Verdi - Resim : 2

CUMHURBAŞKANI NAMAZIN ARDINDAN TABUTU TAŞIDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Kahraman'ın tabutunu omuzladı.

Cenazeye, Kahraman'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vefat Eden Lise Öğretmenine Son Veda: Tabutuna Omuz Verdi - Resim : 3

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Kaynak: AA

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