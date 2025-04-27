Özgür Özel’in 1 Mayıs Programı Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtladı.

Hafta sonu programlarının neden iptal edildiğini açıklayan Özgür Özel, "Manisa Belediyesi’ni ilk kez biz kazandık. İlk kez Mesir Festivali’ni CHP’li belediye düzenliyor. Ben de buna katılmaya çok önem veriyordum. 500 yıllık bir festival. Ama şartlar öyle gerektirdi. Çocukluğumdan bu yana ilk kez Mesir Festivali’ne katılmayacağım için üzgünüm. İstanbul’da yeni bir gözaltı dalgası yürütülüyorken festivalde bulunmam doğru olmazdı. Yarın da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin körfez temizliği için Dördüncü Faz Arıtma Tesisi’nin açılışı ve körfezi temizleyen gemilerde inceleme ziyareti vardı, onu da iptal etmek zorunda kaldık. Aslında çarşamba günü Ekrem Başkan ile görüşmemiz vardı. Depremi konuşacaktık, Kanal İstanbul’u ve kanıtlanamayan delil iddialarını konuşacaktık. Ancak cumartesi sabahı yeni gözaltılar yapılınca biz de -gerçi avukatlar üzerinden haberleşiyoruz ama- yüz yüze bir durum değerlendirmesi yapmayı gerekli gördük” ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ ÖZDAĞ'IN YANINDA OLACAK

Özel, İstanbul’da yoğun bir programları olacağını, salı günü milletvekilleriyle, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, çarşamba günü de partisinin Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın duruşmasında bulunacaklarını aktardı.

1 MAYIS PROGRAMI NETLEŞTİ

CHP Lideri Özel, 1 Mayıs programına ilişkin ise, “Perşembe günü 1 Mayıs. Son dakika değişiklik olmazsa DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy’de olacağım. Ama TÜRK-İŞ mitingine de CHP olarak katılacağız. Eğer sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle Kadıköy dedik" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA