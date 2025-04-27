AKP'yi Yıkan Ölüm, Gençlik Kolları Yöneticisi Hayatını Kaybetti

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü Murat Önder henüz öğrenilemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AĞIR YARALANDI

Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Önder araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza bölgesine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler Önder’i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Önder ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Murat Önder doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Genç yöneticinin ölüm haberi ailesi ve AKP Aydın teşkilatı başta olmak üzere tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Kaynak: İHA