Özgür Özel Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'ye gitti.

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Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükeşhri Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi.

Özel’in İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Özgür Özel Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Ediyor - Resim : 1

Kaynak: DHA

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