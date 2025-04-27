Hakan Fidan'dan Flaş Terör Örgütü PKK Açıklaması: Ya Kendi İsteğiyle Ya da Başka Türlü Çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki isim ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte kongresini yaparak kendini feshetme çağrısı yapmasının ardından, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusuyken Bakan Fidan sürece ve Suriye'ye yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

'PKK BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMALI'

Suriye'de mevcut yönetim ile terör örgütü YPG arasında varılan anlaşmanın hayata geçmesini beklediklerini belirten Fidan, terör örgütü PKK'nın da, terör örgütü lideri Öcalan'ın yaptığı, çağrıya örgüt olarak bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgedeki normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını beklediklerini ifade etti.

'YA KENDİ İSTEĞİYLE YA DA BAŞKA TÜRLÜ...'

Bakan Fidan, Suriye'de IŞİD'in nasıl sistemden çıktıysa PKK'nın da sistemden çıkacağını dile getirirken, "Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" şeklinde konuştu.

'İSRAİL FİLİSTİNLİLERE SOYKIRIM UYGULUYOR'

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguladığını ve uluslararası hukuku de katlettiğini hatırlatan Fidan, Gazze'ye iki aydır insanı yardımın gitmediğini dile getirdi.

Fidan, Gazze'deki tutumlarının net olduğunu belirterek; "Ateşkesin bir an önce sağlanmasını, insani yardımların başlamasını umuyoruz. Uluslararası toplumun bu noktada sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin bir an önce ateşkesin hayata geçtiğini görmek olduğunu söyleyen Fidan, bu noktada destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözümün anahtarı iki devletli çözümdür. İsrail barışa zorlanmalıdır" sözleriyle uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskı yapması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA