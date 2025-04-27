Bakan Hakan Fidan'dan Filistin'in Yeni Devlet Başkan Yardımcısına Telefon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'de Devlet Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hüseyin eş-Şeyh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan ile eş-Şeyh arasında yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin ile olan güçlü bağlarının vurgulandığı belirtildi.

Bakan Fidan, yeni görevine başlayan eş-Şeyh’i tebrik ederek, başarı temennilerini iletti.

Hüseyin eş-Şeyh, bu yeni göreve getirilmeden önce FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Ahmed Mecdellani, konuya dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Mecdellani, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Ramallah’ta yapılması planlanan FKÖ İcra Komitesi toplantısında, Hüseyin eş-Şeyh’in hem Komite Başkan Yardımcısı hem de Devlet Başkan Yardımcısı olarak atandığını ilan edeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA