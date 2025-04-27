Bakan Hakan Fidan'dan Filistin'in Yeni Devlet Başkan Yardımcısına Telefon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'de Devlet Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Hüseyin eş-Şeyh'i arayarak tebrik etti.

Bakan Hakan Fidan'dan Filistin'in Yeni Devlet Başkan Yardımcısına Telefon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'de Devlet Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hüseyin eş-Şeyh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan ile eş-Şeyh arasında yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin ile olan güçlü bağlarının vurgulandığı belirtildi.

Bakan Fidan, yeni görevine başlayan eş-Şeyh’i tebrik ederek, başarı temennilerini iletti.

Hüseyin eş-Şeyh, bu yeni göreve getirilmeden önce FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Bakan Hakan Fidan'dan Filistin'in Yeni Devlet Başkan Yardımcısına Telefon - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Ahmed Mecdellani, konuya dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Mecdellani, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Ramallah’ta yapılması planlanan FKÖ İcra Komitesi toplantısında, Hüseyin eş-Şeyh’in hem Komite Başkan Yardımcısı hem de Devlet Başkan Yardımcısı olarak atandığını ilan edeceğini ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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