Husiler: İsrail'i Balistik Füzeyle Vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü "hipersonik balistik füzeyle" vurduklarını açıkladı.

Husiler: İsrail'i Balistik Füzeyle Vurduk

Yemen'deki İran destekli Husilerin sosyal medya platformu Telegram hesabından bir açıklama yayımlandı. İsrail'in güneyindeki Negev bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef alındığı belirtilen açıklamada, balistik füzenin hedefine doğrudan isabet ettiği iddia edildi.

Husilerin açıklamasında, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene ve abluka kaldırılıncaya kadar savunma ve destek operasyonlarının devam edeceği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İsrail'i füze ve İHA'larla tekrar hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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