AKP’den 27 Nisan Mesajı, ‘Cumhuriyet Tarihinde İlk Defa…’

Çelik, 27 Nisan’ın siyasi hayatlarının sembol günlerinden biri olduğunu belirterek, Türk demokrasisinin 2007 yılında TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın muhtıra teşebbüsü ile karşılaştığını belirtti.

‘CUMHURİYET İSTİSMAR EDİLEREK MECLİS İRADEİ HİÇE SAYILDI’

Çelik, askeri vesayetçi zihniyetin Cumhurbaşkanı seçim sürecine müdahale etmek amacıyla “Cumhurbaşkanı Cumhuriyete sözde değil, özde bağlı olmalıdır” diyerek bir kez daha keyfi yaklaşımlar için Cumhuriyeti istismar ederek Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma yoluna gittiğini dile getirerek, “Bütün muhtıralarda olduğu Bütün muhtıralarda olduğu gibi hemen yargı vesayeti devreye girdi ve ardından demokratik iradeye karşı bazı odaklar tarafından mitingler organize edildiği” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYETİMİZİ KİRLETMEYE KALKTILAR’

Çelik açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Yine Cumhuriyetimizi sömürerek, Cumhur’un iradesine karşı yapılan bu mitinglere “Cumhuriyet mitingleri” denildi. Demokrasimizi çalmak isteyenler bir kere daha Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar.

Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı. Sözde muhtıra teşebbüsüyle beraber Ankara yine koyu bir karanlığa gömülmüştü ve Hükümetimizin sonunun geldiği kanaati yayılmaya çalışılıyordu.

‘HESAP EDEMEDİKLERİ ŞEY…’

Hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” ilkesine bağlılığı ve tüm kadrolarımızın bu mücadeleyi vermek için dimdik ayakta ve hazır oluşuydu. Ankara’ya koyu bir karanlık gibi çöken o geceyi sabaha dek tüm zerrelerine kadar hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik.

‘İLK DEFA BAŞBAKAN VE HÜKÜMET DİRENDİ’

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla muhtıra teşebbüsüne verilen cevapta, "Başbakan'a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez” açıklaması yapıldı. Böylece Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi.

‘MUHTIRA TEŞEBBÜSÜ KAĞIT PARÇASINA DÖNMÜŞTÜR’

Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz demokratik devrimlerin “Milli İrade” lehine en dönüştürücü duruşlarından biri budur.

Bu duruş sayesinde MUHTIRA TEŞEBBÜSÜ KÂĞIT PARÇASINA dönmüştür.

AK PARTİ, SANDIK SİYASETİNİN, MİLLET İRADESİNİN VE DEMOKRATİK MÜCADELENİN PARTİSİDİR. TARİHİMİZ BUDUR, BUGÜNÜMÜZ BUDUR, GELECEĞİMİZ DE HEP BÖYLE OLACAKTIR.”

“27 Nisan” siyasi hayatımızın sembol günlerinden biridir.



Demokrasimiz , 2007 yılının 27 Nisan’ında, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın bir muhtıra teşebbüsü ile karşılaştı. Askeri vesayetçi zihniyet Cumhurbaşkanı… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi