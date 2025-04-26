Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a Video Mesaj

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na video gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzurum sadece kültür ve turizmin değil ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklarımızın hoş geldiniz diyorum. Sizi, Dadaş Diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'TURİZM BAŞKENTLİĞİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPACAĞINA İNANIYORUM'

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti açılış programının şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİ DİPLOMASİSİNİN DE MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle düzenlenecek etkinliklerin Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzurum sadece kültür ve turizmin değil ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini "Bu düşüncelerle programa iştirak eden bütün misafirlerimize, iş dünyamızın temsilcilerine, kurum ve kuruluşlarla, diplomatlara teşekkür ediyorum" diye sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlim Yayma Cemiyeti Programına Video MesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlim Yayma Cemiyeti Programına Video MesajSiyaset

Kaynak: İHA

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