Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? 'Hayatımı Buna Adamak İstiyorum' Diyerek Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı adayı' olacağına dair iddialara net yanıt verdi. Kendisinin siyasi bir hedefi olmadığını belirten Bilal Erdoğan, eğitim, kültür ve spor alanındaki sivil çalışmalarına odaklandığını söyledi.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu’na katılan Bilal Erdoğan, Rusya merkezli TASS haber ajansına konuştu. Medya Günlüğü'nün aktardığına göre; Bilal Erdoğan, Cumurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

'SİYASİ BİR HEDEFİM YOK'

"Siyasi bir hırsım ve hedefim yok. Bu soru bana sıkça yöneltiliyor ancak ben, gençleri güçlü hissettikleri alanlarda destekleyen bir sivil toplum lideri olarak kalmak istiyorum. Gençlerin toplumsal konulara sahip çıkmasını istiyorum. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, güçlü bir toplumsal soruna ait olma duygusuna sahiplerse, aktivist ve değerlerin savunucusu, sivil toplumun bir parçası olmalılar.”

'HAYATIMI BUNA ADAMAK İSTİYORUM'

Erdoğan zamanının çoğunu eğitim çalışmalarıyla geçirdiğini söyleyerek "Kültürün yeniden canlanmasını, kültürün korunmasını, mirasın bir sonraki nesile aktarılmasını istiyorum. Hayatımı buna adamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi