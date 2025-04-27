İstanbul'da Bir Deprem Daha

İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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İstanbul'da Bir Deprem Daha

İstanbul'da 23 Nisan'daki 6.2'lik depremin ardından artçılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece açıklarında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 9.36 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 14 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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