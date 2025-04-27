İstanbul'da Bir Deprem Daha
İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İstanbul'da 23 Nisan'daki 6.2'lik depremin ardından artçılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece açıklarında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 9.36 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-27
Saat:22:43:40 TSİ
Enlem:40.85667 N
Boylam:28.3475 E
Derinlik:9.36 km
Detay:https://t.co/cjc6yYmuN8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 14 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/2BG8f1olak
27.04.2025, 22:43:40 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 14.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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