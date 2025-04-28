Polis Memurunun Sır Ölümü: Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu

Şırnak'ta görev yapan polis memuru Emre Bakkal, ailesini görmek için geldiği Kocaeli'de dere yatağında ölü bulundu. Dün sabah saatlerinde kaybolan Bakkal için başlatılan arama çalışmaları akşam saatlerinde acı haberle sonuçlandı. Ölüm nedeni için soruşturma başlatıldı.

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Polis Memurunun Sır Ölümü: Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu

Şırnak’ta görev yapan ve ailesini görmek için izne gelen polis memuru Emre Bakkal (28), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.

Polis Memurunun Sır Ölümü: Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

Dün sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde Uzuntarla İbrikdere mevkisinde yapılan aramada, ekipler bir kişinin dere yatağında hareketsiz yattığını fark etti.

Polis Memurunun Sır Ölümü: Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan şahsın, sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin kayıp olarak aranan polis memuru Emre Bakkal'a ait olduğu anlaşıldı. Bakkal'ın, izninin bitmesinin ardından ertesi gün görevine dönmesi gerektiği öğrenildi.

Polis Memurunun Sır Ölümü: Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 3

Olay yerinde savcı ve ekiplerin yaptığı detaylı incelemenin ardından Emre Bakkal’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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