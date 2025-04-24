Vali Davut Gül'den Küçükçekmece ve Avcılar'da Deprem Toplantısı

İstanbul’daki 6.2'lik büyük sarsıntı, hem yetkilileri hem de vatandaşları bir kez daha depreme karşı alınması gereken önlemler konusunda alarm durumuna geçirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece ve Avcılar'da deprem toplantısı yaptı.

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Vali Davut Gül'den Küçükçekmece ve Avcılar'da Deprem Toplantısı

İstanbul, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerel saatle 12.49'da gerçekleşen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tamamında güçlü şekilde hissedildi. AFAD, depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. İlk sarsıntının ardından, büyüklükleri 5.9 ve 4.9'u bulan çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü, park ve açık alanlara akın etti.

Sarsıntının ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, yetkililer vatandaşları artçı depremler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vali Davut Gül'den Küçükçekmece ve Avcılar'da Deprem Toplantısı - Resim : 1

İstanbul Valisi Davut Gül, en çok etkilenme ihtimali bulunan bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Silivri ve Büyükçekmece'de incelemelerde bulunan Gül, ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece’de kurulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezlerinde düzenlenen toplantılara katıldı.

Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Gül, kamu kurumlarının koordinasyonuna dikkat çekti. Ardından Avcılar ve Küçükçekmece’deki merkezleri ziyaret eden Vali Gül, ilçe yöneticileriyle birlikte alınan tedbirleri ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yürütülen hizmetleri değerlendirdi.

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Kaynak: AA

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