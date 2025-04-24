Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den Kritik Uyarı: 'İhtimal Yüzde 60'

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağza gelirken, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara’da gerçekleşmesi beklenen büyük depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV’ye konuk olan Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattının (KAF) dünyanın en büyük faylarından biri olduğunun altını çizerken, bu fayın Endonezya’dan başladığını ve Myanmar, Nepal, Kuzey İran’dan geçerek Türkiye’ye buradan da Yunanistan’a ulaştığına dikkat çekti.

'30 YIL İÇİNDE DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 60'

Moriwaki, 6.2’den daha büyük depremin gelmeyeceğinin söylenemeyeceğini belirtirken, Silivri’de 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yüzde 1-2 civarında olduğunu belirtti.

Moriwaki, Türkiye’deki deprem sıklığının arttığını belirterek, "İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN ZEMİNİN SAĞLAM OLMASI’

Moriwaki, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.”

Kaynak: Habertürk