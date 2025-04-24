Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den Kritik Uyarı: 'İhtimal Yüzde 60'

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından endişeler tavan yaparken, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Moriwaki, 30 yıl içinde deprem olasılığının yüzde 60 olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den Kritik Uyarı: 'İhtimal Yüzde 60'

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağza gelirken, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara’da gerçekleşmesi beklenen büyük depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV’ye konuk olan Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattının (KAF) dünyanın en büyük faylarından biri olduğunun altını çizerken, bu fayın Endonezya’dan başladığını ve Myanmar, Nepal, Kuzey İran’dan geçerek Türkiye’ye buradan da Yunanistan’a ulaştığına dikkat çekti.

'30 YIL İÇİNDE DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 60'

Moriwaki, 6.2’den daha büyük depremin gelmeyeceğinin söylenemeyeceğini belirtirken, Silivri’de 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yüzde 1-2 civarında olduğunu belirtti.

Moriwaki, Türkiye’deki deprem sıklığının arttığını belirterek, "İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN ZEMİNİN SAĞLAM OLMASI’

Moriwaki, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.”

Duşta Deprem Olursa Ne Yapmalısınız? İşte Hayat Kurtaran 4 Kritik AdımDuşta Deprem Olursa Ne Yapmalısınız? İşte Hayat Kurtaran 4 Kritik AdımYaşam
Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor? İşte MTA Diri Fay Hattı HaritasıEvimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor? İşte MTA Diri Fay Hattı HaritasıGüncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Deprem İstanbul Tsunami
Son Güncelleme:
CHP’den GSM Şirketlerine ‘Deprem’ Tepkisi: En Temel Yükümlülüklerini Yerine Getirmediler CHP’den GSM Şirketlerine ‘Deprem’ Tepkisi: En Temel Yükümlülüklerini Yerine Getirmediler
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor? İşte MTA Diri Fay Hattı Haritası Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? Evim Güvenli mi? Kuzey Anadolu Fay Hattı Nereden Geçiyor?
Depremden Etkilenen Özcan Deniz ve Eşi Samar Dadgar Deprem Korkusuyla Geceyi Çadırda Geçirdi Depremden Etkilenen Ünlü Çift Geceyi Çadırda Geçirdi
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
MSB Acı Haberi Duyurdu: Silahı Kazara Ateş Alan Asker Şehit Oldu Silahı Kazara Ateş Alan Asker Şehit Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Şubelerine Peş Peşe Kilit Vuruyor
Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı