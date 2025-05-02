İstanbul'da Kapatılan Yollar Araç ve Yaya Trafiğine Açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da ulaşıma kapatılan yollar ve caddeler yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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İstanbul'da Kapatılan Yollar Araç ve Yaya Trafiğine Açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul adeta abluka altına alınmıştı. İstanbul Valiliği kentin merkezi konumundaki birçok noktaya sabah saatlerinden itibaren her türlü ulaşımı durdurmuştu.

Gün boyunca devam eden kontrol ve güvenlik uygulamalarının ardından yapılan değerlendirme sonrası yollar tekrar açıldı.

İstanbul'da Kapatılan Yollar Araç ve Yaya Trafiğine Açıldı - Resim : 1

Trafiğe kapatılan Taksim, İstiklal Caddesi ve Mecidiyeköy çevresindeki yollar, günün ilerleyen saatlerinde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Böylece kent içi ulaşım da kademeli olarak rahatladı.

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Kaynak: DHA

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1 Mayıs Taksim Şişli Mecidiyeköy Metro
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