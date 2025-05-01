Kadıköy'de 1 Mayıs Coşkusu

RIFAT KIRCI-BARAN ŞENEL

1 Mayıs için Kadıköy'de hazırlıklar devam ediyor. Haydarpaşa ve Sögütlüçeşme'den olmak üzere iki farklı koldan yürüyüş gerçekleştirilecek. Kadıköy Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs kutlaması için metrobüs, Marmaray, otobüs ve metro duraklarında ciddi yoğunluk oluştu.

DİSK Haydarpaşa önünden yürürken KESK ise Sögütlüçeşme kolundan alana ulaşacak. Saatler önce başlayan hazırlıklar için bir araya gelen İstanbullular Kadıköy sokaklarını doldurdu.

Kadıköy'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi