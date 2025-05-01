Kadıköy'de 1 Mayıs Coşkusu

1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü için Kadıköy'de öğrenciler, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları toplandı. Yürüyüş başladı. Gerçek Gündem alandan bildiriyor...

Son Güncelleme:

RIFAT KIRCI-BARAN ŞENEL

1 Mayıs için Kadıköy'de hazırlıklar devam ediyor. Haydarpaşa ve Sögütlüçeşme'den olmak üzere iki farklı koldan yürüyüş gerçekleştirilecek. Kadıköy Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs kutlaması için metrobüs, Marmaray, otobüs ve metro duraklarında ciddi yoğunluk oluştu.

Kadıköy'de 1 Mayıs Coşkusu - Resim : 1

DİSK Haydarpaşa önünden yürürken KESK ise Sögütlüçeşme kolundan alana ulaşacak. Saatler önce başlayan hazırlıklar için bir araya gelen İstanbullular Kadıköy sokaklarını doldurdu.

Kadıköy'de 1 Mayıs Coşkusu - Resim : 2

Kadıköy'de 1 Mayıs yürüyüşü başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs
Son Güncelleme:
Sendikalar Taksim'e 1 Mayıs Çelengi Bıraktı Sendikalar Taksim'e 1 Mayıs Çelengi Bıraktı
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
15 Yıl Süren Miras Davasında Sultan Abdülhamid’in Ailesine Büyük Şok! İmkansız Gerçek Oldu 15 Yıl Süren Miras Davasında Sultan Abdülhamid’in Ailesine Büyük Şok! İmkansız Gerçek Oldu
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı