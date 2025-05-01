Taksim'de '1 Mayıs' Hareketliliği! Gözaltılar Var
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim'e çıkmak isteyenlere polis müdahale etti. Çağdaş Hukukçular Derneği, gözaltı sayısının 300’e yükseldiğini duyurdu.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim’de kutlamak isteyenlere polis müdahalesi sonrasında gözaltına alınanlar oldu.
Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak isteyenler de ablukaya alındı, Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltı sayısını 300 olarak duyurdu.
Dernek tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Saat 12.05 itibari ile Kriz Masamıza ulaşan yaklaşık gözaltı sayısı 300. Aralarında üyelerimizin de olduğu 9 meslektaşımız da gözaltında.
Saat 12.05 itibari ile Kriz Masamıza ulaşan yaklaşık gözaltı sayısı 300.— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) May 1, 2025
Aralarında üyelerimizin de olduğu 9 meslektaşımız da gözaltında. #1M2025
Kaynak: Haber Merkezi
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