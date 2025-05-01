Taksim'de '1 Mayıs' Hareketliliği! Gözaltılar Var

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim’de kutlamak isteyenlere polis müdahalesi sonrasında gözaltına alınanlar oldu.

Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak isteyenler de ablukaya alındı, Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltı sayısını 300 olarak duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Saat 12.05 itibari ile Kriz Masamıza ulaşan yaklaşık gözaltı sayısı 300. Aralarında üyelerimizin de olduğu 9 meslektaşımız da gözaltında.

Saat 12.05 itibari ile Kriz Masamıza ulaşan yaklaşık gözaltı sayısı 300.



Aralarında üyelerimizin de olduğu 9 meslektaşımız da gözaltında. #1M2025 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) May 1, 2025

Kaynak: Haber Merkezi