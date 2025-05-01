İklim ve Çevre Sivil Toplum Kuruluşlarından 1 Mayıs Mesajı

İklim ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yayımladıkları ortak açıklamayla “İşçileri ve iklimi birlikte koruyan adil bir dönüşüm mümkün” mesajı verdi.

Türkiye’deki binlerce kömür madeni ve santral işçisinin, bugün olduğu gibi yakın gelecekte de işsiz kalmaması için hem iklimi hem de işçileri koruyan adil bir dönüşüm talep edilen açıklamada, fosil yakıtlardan çıkış sürecinde işçilerin haklarının korunmasını vurgulandı. STK’lar, kömür sektöründe yaşanan dönüşümün plansız yürütülmesinin binlerce işçiyi mağdur ettiğine dikkat çekti.

'500 İŞÇİ İŞSİZ KALMAYLA KARŞI KARŞIYA'

Açıklamada, iklim krizine karşı mücadele kapsamında fosil yakıtlara bağımlı sektörlerin yeniden şekillendiği ve bu süreçte yeni istihdam alanlarının ortaya çıktığı belirtildi. Ancak söz konusu dönüşümün hazırlıksız ve plansız gerçekleştiği durumlarda, işçilerin ciddi hak kayıplarına uğradığı vurgulandı.

STK’lar, son bir yılda yaşanan örneklerle bu durumu somutlaştırdı. Muğla’daki Yatağan Termik Santrali'nden 184 işçi ile Ankara Çayırhan’daki kömür santrali ve maden ocağında çalışan 500 işçinin işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı, bu nedenle çeşitli eylemler gerçekleştirdikleri hatırlatıldı.

'İŞÇİLERİN SESİ DUYULMALI'

Açıklamada, kömürden elektrik üretiminin artık ekonomik olarak sürdürülemez hale geldiğine dair bilimsel verilere atıf yapılarak, kamu kaynaklarının çevreye ve sağlığa zarar veren fosil yakıt yatırımlarına değil, adil bir enerji dönüşümüne yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

“Bu bir yol ayrımı” denilen açıklamada, Türkiye’nin hiçbir işçiyi dışarda bırakmayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve insan onuruna yakışır iklim dostu işler yaratan bir dönüşüm planına acilen ihtiyaç duyduğu belirtildi.

1 Mayıs’ta emeğin ve dayanışmanın önemine vurgu yapan STK’lar, “Demokratik, adil ve hakkaniyetli bir enerji dönüşümüyle fosil yakıtlardan çıkış mümkün. Bu dönüşümde işçilerin sesi duyulmalı” çağrısında bulundu.

İMZA KURUCULAR

Açıklamaya imza atan kurumlar şunlar oldu: Avrupa İklim Eylem Ağı, Buğday Derneği, Fosil Yakıtların Ötesi, Greenpeace Türkiye, Genç Düşünce Enstitüsü, HUDOTO, İklim İçin 350 Derneği, Mekanda Adalet Derneği, Türetim Ekonomisi Derneği, SEFiA, WWF-Türkiye ve Yeşil Düşünce Derneği.