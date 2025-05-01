Şanlıurfa’da Evlat Dehşeti! Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşanan olayda, Nurettin D., çıkan tartışma sonrası babası Cuma D.'yi bıçaklayarak öldürdü, annesi Reyhan D.'yi ise ağır şekilde yaraladı. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da Evlat Dehşeti! Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı

Olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında 43 yaşındaki Nurettin D., eline geçirdiği bıçakla ailesine saldırdı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 65 yaşındaki baba Cuma D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan anne Reyhan D. acil olarak Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçmayan saldırgan Nurettin D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Şanlıurfa Cinayet Halfeti
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