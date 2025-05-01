İlkokul Kantininde Taciz! İki Öğrenci Skandalı Öğretmenine Anlattı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen kantin işletmecisi A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akılalmaz olay, kız öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktı.

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İlkokul Kantininde Taciz! İki Öğrenci Skandalı Öğretmenine Anlattı

Skandal, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, iki kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi 60 yaşındaki A.Ö. (60) tarafından tacize uğradıklarını anlattı.

ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ ALINDI

Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, kantin işletmecisinden şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı.

Tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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