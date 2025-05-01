15 Yıl Süren Miras Davasında Sultan Abdülhamid’in Ailesine Büyük Şok! İmkansız Gerçek Oldu

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, 15 yıl önce 71 kişi Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia ederek miras alabilmek için mahkemeye başvurdu.

Veraset ilamı davasında bilirkişiler Sultan’ın soyundan gelenleri tek tek inceledi. Raporda, ilk evliliğini 1863’te yapan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocuklarına da yer verildi.

Raporda Sultan’ın çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılırken, çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11’inin Abdülhamid’in birinci kuşak mirasçıları oldukları ifade edildi.

71 KİŞİ DE MİRASÇI ÇIKTI

İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 15 yıldır görülen davada kararını açıklayan hâkim, veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.

Öte yandan mahkeme, Sultan 2’nci Abdühlamid’e ait özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin mirasçılara devri hususunda kısıtlama getirdi.

LİSTEDE HANGİ ESERLER VAR?

Avukatların elindeki miras listesinde Galatasaray Adası, Bakırköy’de 70 dönüm arazi, Beykoz ve Kartal’da 30’ar dönümlük arazi, Kâğıthane’de 20 dönüm arazi, Veliefendi Çayırı, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Nişantaşı’nda iki konak, Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve’de çok sayıda çiftlik, Galata’da değirmen arsası, Kabataş Meydanı, Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası, Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ, Aydın, Antakya, Kilis’te çok sayıda çiftlik ve arazi gibi yerlerin olduğu öne sürülüyor.

Kaynak: Hürriyet