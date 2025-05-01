Minguzzi'nin Mezarını Tahrip Etmişti: İddianame Hazır, Hapsi İsteniyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden sanık Duran Aydın hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, maktulün babası Andrea Minguzzi müşteki olarak yer aldı.

Olay, Mattia Ahmet Minguzzi’nin sanıklar B.B. ve U.B. tarafından öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasının yapılacağı 10 Nisan tarihinde meydana geldi. Merter Mezarlığı’nda bulunan Minguzzi’nin mezarının tahrip edildiği ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerden mezarlığa zarar veren kişinin Duran Aydın olduğu tespit edildi. İddianamede, sanık Aydın’ın üzerine atılı suçu kabul ettiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Duran Aydın’ın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: AA