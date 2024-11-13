Holyywood'da Filistin'e Destek Kıyımı

Oyuncu ve uzun yıllardır aktivist olan Susan Sarandon, geçen Kasım ayında katıldığı bir Filistin yanlısı protestodaki açıklamaları nedeniyle Hollywood stüdyoları tarafından kara listeye alındığını duyurdu.

78 yaşındaki oyuncu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla New York’ta düzenlenen bir eylemde yer aldı.

Oyunucu, geçen yıl katıldığı bir mitingde Filistin’de yaşananlara tepki göstererek "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" ifadelerini kullandığı için oyunculuk ajansından kovulduğunu söyledi.

“PROJELERİM İPTAL EDİLDİ”

Yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisiyle çalışmayı bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını ifade eden Sarandon, “Ajansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildi” dedi.

“İŞİNİ KAYBEDEN ÇOK SAYIDA İNSAN VAR”

United Talent Agency ajansından, Filistin ile ilgili yorumları yüzünden kovulan Sarandon, sadece kendisinin değil, birçok güvenlik görevlisi, yazar ve ressamın da benzer şekilde işsiz kaldığını belirtti.

Sarandon, son dönemde ifade özgürlüğünü kullandığı için işten atılan pek çok kişi olduğunu belirterek, “Geçen yıl Kasım ayından bu yana işlerini kaybeden çok sayıda insan var… bir tweet beğendikleri ya da ateşkes çağrısı yaptıkları için” dedi.

HOLLYWOOD KAPILARI KAPANMIŞ OLABİLİR

Büyük bütçeli filmlerde tekrar rol alıp alamayacağı sorusuna ise Sarandon, “Bilmiyorum. Hollywood’dan bir şey olacağını sanmıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Tartışmaların ardından Sarandon, Filistin’deki şiddetin sona ermesi çağrılarını sürdürüyor.

Hollywood'da hatırı sayılır bir kariyere sahip olan Sarandon, 4 kez aday olduğu Oscar'da, 1996 yılında Sean Penn ile başrolü paylaştığı "Dead Man Walking" ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Oyuncu, "Atlantic City", "Thelma ve Louise" ve "Lorenzo'nun Yağı" gibi unutulmaz filmlerde boy gösterdi.

Kaynak: The Times