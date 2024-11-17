2024 Kainat Güzeli Belli Oldu! Yarışma Tarihinde Bir İlk...

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleşti. Bu sene 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasını "Saved by the Bell" dizisinin yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo sundu.

NTV'de yer alan habere göre; 126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvig oldu. Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı olarak tarihe geçti.

2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu. 21 yaşındaki Theilvig, tacını Palacios'tan aldı.

'TARİH YAZMAK İSTİYORUM VE BUNU YAPIYORUM'

Finale kalan 5 yarışmacıya çeşitli konularda sorular soruldu. Eğer kimse onu yargılamasaydı nasıl farklı yaşayacağı sorulan Theilvig, jüriye hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve "Ben anı yaşıyorum" diye ekledi.

Daha sonra kendisini ekran başında izleyenlere bir şey söylemesi istenen yarışmacı, "Nereden gelirseniz gelin mücadeleye devam edin. Bugün burada duruyorum çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum" dedi.

Yarışmada birinci olan Theilvig'i sırasıyla Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza takip etti.

TÜRKİYE'Yİ KİM TEMSİL ETTİ?

20 yaşındaki Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: NTV