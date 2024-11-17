Demokrat Parti Kurultayı'nda Adaylık Kavgası

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi, "Söz Yeniden Milletin" sloganıyla başladı. Kurultayda sinirler gerildi.

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmedi. Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini, bazı imzaların geçersiz sayıldığını açıkladı.

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, adaylık açıklamasında, parti yönetiminin sıkıştırılmış bir kongreyi tercih ettiğini belirterek "Tarihten gelen mücadeleci ruhumuzla ben İlay Aksoy olarak bu pazar günü yapılacak olan baskın kongrede her türlü olumsuzluklara ve engellemelere rağmen bu düzene artık yeter demek için Demokrat Parti Genel Başkanlığına adaylığımı koyuyorum" demişti.

Aksoy açıklamasında, "Defalarca uğraşmama rağmen maalesef güncel delege listesi genel merkez tarafından şahsıma verilmemiştir. Listenin verilmemesi sadece benim adaylığıma karşı değil. Esas partimizin kaderini belirleyecek olan değerli delegelerimizin adaylar arasında tercih yapma hakkı ellerinden alınıp iradelerine bizzat ipotek koymaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA