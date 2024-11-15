Demokrat Parti’de Kongre Gerginliği: İstifa Etmeleri Bekleniyor

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Demokrat Parti’de Meclis’in tatil olduğu dönemde başlayan gerginlik sürpriz olağanüstü kongre kararı ile zirve yaptı. Parti içinde Genel Başkanı Gültekin Uysal’a yönelik tepki büyürken, hafta sonu yapılacak kongreden sonra kopmaların yaşanması bekleniyor.

DEVA İLE YAPILAN GÖRÜŞMELR

6’lı masadan 3 milletvekili alarak kalkan Demokrat Parti’de gerginlik yaz aylarında başladı. DEVA Partisi ile yapılan grup kurma görüşmelerinde ilk tartışmalar yaşandı. Bu görüşmelerde halen 15 milletvekili olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Demokrat-DEVA” önerisine rağmen Uysal, “Biz daha eski bir partiyiz. Yeni oluşumun ismi Demokrat Parti olacak” sözleriyle rest çekmesiyle bitti.

Bu oluşum için büyük çaba gösteren DP Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun buna tepki gösterdi. Bağımsız 3 milletvekili ile de 21 sayısıyla kurulaması amaçlanan grup kurma çabalarının boşa gitmesi parti içindeki gerilimi daha da arttırdı.

SÜRPRİZ KONGRE KARARI

Meclis kulislerinde dolaşan iddialara göre Gültekin Uysal, milletvekilleri ve parti yöneticilerine danışmadan 17 Kasım Pazar günü için kongre kararı aldı. Genel Başkan Uysal’ın Partinin Genel İdare Kurulu (GİK) listesini de tek başına hazırlaması üzerine İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun kongreye katılmayacaklarını açıkladılar.

İSTİFA MI EDECEKLER?

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un kongrenin ardından önümüzde hafta partilerinden istifa edecekleri öğrenildi. Bu iki milletvekilinin yeni bir parti kurmayı amaçladıkları öne sürüldü. Enginyurt ve Uzun’un başlatacakları siyasi hareketle sağ ve soldan umduklarını bulamayanları kendileriyle hareket etmeye çağıracakları da ifade ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem