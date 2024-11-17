Demokrat Parti'de Gültekin Uysal Yeniden Başkan

Demokrat Parti’nin olaylı kurultayında kazanan belli oldu. Mevcut genel başkanı Gültekin Uysal, yeniden seçildi.

Kurultayda 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. 765 oy alan Gültekin Uysal, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Seçimi kazanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Uysal, "Güzel bir günü hep birlikte yaşadık. İrademizi perçinledik, gönül birlikteliğimizi perçinledik, akıl birlikteliğimizi perçinledik. Bu büyük ülkenin yeniden tarihini değiştirmek, yeni bir tarih yazmak adına bir irade koydunuz. Hepinize müteşekkirim. 'Söz yeniden milletin' diye çıktığımız bu süreçte millet adına söz söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İLAY AKSOY'UN ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmedi. Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini, bazı imzaların geçersiz sayıldığını açıkladı. Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepki gösterdi.