Cebinizdeki Ölümcül Tehlike! Tam 1 Milyonu Toplatılıyor, Acil Çağrı Yapıldı

19 OLAY, 2 YARALANMA, 60 BİN DOLARLIK ZARAR

Geri çağırma kararına gerekçe olarak bugüne kadar rapor edilen 19 ayrı yangın ve patlama olayı gösterildi. Bu olaylardan 2’sinin kullanıcıda hafif yanıkla sonuçlandığı ve tıbbi müdahale gerektirdiği belirtildi. Ayrıca 11 farklı vakada toplamda 60 bin doların üzerinde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.