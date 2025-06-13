Cebinizdeki Ölümcül Tehlike! Tam 1 Milyonu Toplatılıyor, Acil Çağrı Yapıldı
ABD’de taşınabilir şarj cihazlarıyla ilgili ciddi bir güvenlik uyarısı yapıldı. Anker markasına ait PowerCore 10000 model powerbanklerin aşırı ısınma nedeniyle yangın ve patlama riski taşıdığı gerekçesiyle toplamda 1 milyon 158 bin adet ürün için geri çağırma süreci başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikan Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan açıklamada, tehlike oluşturan şarj cihazlarının Haziran 2016 ile Aralık 2022 tarihleri arasında Anker, Amazon, Newegg ve eBay üzerinden satıldığı belirtildi. Cihazların alt kısmında yer alan “A1263” model numarasının, tehlikeli ürünleri tespit etmek için temel kriter olduğu vurgulandı.
19 OLAY, 2 YARALANMA, 60 BİN DOLARLIK ZARAR
Geri çağırma kararına gerekçe olarak bugüne kadar rapor edilen 19 ayrı yangın ve patlama olayı gösterildi. Bu olaylardan 2’sinin kullanıcıda hafif yanıkla sonuçlandığı ve tıbbi müdahale gerektirdiği belirtildi. Ayrıca 11 farklı vakada toplamda 60 bin doların üzerinde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
ANKER UYARDI: DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN
Anker, kullanıcılardan söz konusu cihazları derhal kullanmayı bırakmalarını istedi. Firma, tehlikeli ürünlerin çöpe atılmaması gerektiğini, lityum-iyon pillerin güvenli imha edilmediği takdirde ciddi yangın riski taşıdığını hatırlattı. Cihazların güvenli şekilde bertaraf edilmesi için yerel atık merkezlerine veya belediyelerin tehlikeli atık toplama noktalarına başvurulması önerildi.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLATILDI
Anker, geri çağrılan cihazların ücretsiz şekilde yenisiyle değiştirileceğini duyurdu. Kullanıcılardan, cihazın fotoğrafını çekerek resmi başvuru yapmaları istendi. Firma, başvuruların ardından gerekli yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.