İstanbul'da Doktora Saldırı: Babası Hayatını Kaybedince Dehşet Saçtı

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan doktor M.N.M. saldırıya uğradı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hastanede tedavi gören babasının ölmesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği, saldırıya uğrayan doktorun ise tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi.

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İstanbul'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde 10 Kasım Pazar günü saat 14.10 sıralarında doktor M.N.M., A.S.A. tarafından darbedildi. Şüpheli, doktor M.N.M.'yi darbettikten sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin, bir süre önce aynı hastanede babasının tedavi görmesi ve hayatını kaybetmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilirken, darbedilen doktorun ise A.S.A.'nın babasının tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenilen A.S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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