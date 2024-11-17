Siyasilerden Muazzez İlmiye Çığ'ın Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine siyasi isimler taziye mesajı yayımladı. İşte o siyasiler:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ersoy, Mersin'de 110 yaşında vefat eden Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunan Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun."

MANSUR YAVAŞ

Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taziye mesajı yayımladı. Yavaş sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muazzez İlmiye Çığ, bilgiyle dolu 110 yıl, bilimle geçen bir ömür… Sümer tabletlerinden Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine uzanan bu büyük çınar, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Saygı, sevgi ve minnetle..."

EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çığ'ın vefatından dolayı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, bilim dünyasına, öğrencilerine başsağlığı dilerim."

MERAL AKŞENER

İYİ Parti Kurucusu Meral Akşener taziye mesajı yayımladı. Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Kız Öğretmen Okulumuz'un yetiştirdiği değerli bilim insanlarından duayen Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun"

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taziye mesajı yayımladı. Dervişoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Bir Cumhuriyet Mucizesi', yakın tarihin canlı tarih müzesi, adıyla müsemma Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Hanımefendinin vefatı hepimizi hüzne boğdu. Tesellimiz; kitaplarının ölmeyecek ve Cumhuriyet nesillerinin öncüsü olduğu aydınlanmadan dönmeyecek olmasıdır. Muazzez İlmiye Çığ hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

MERSİN BELEDİYE BAŞKANLARI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin değerli bilim insanı, arkeolog, dil bilimci, sümerolog ve Cumhuriyet kadını Muazzez İlmiye Çığ’ın, yaşamını sürdürdüğü Mersin’de hayata veda ettiği haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Mersin’de defnedilecek olan Çığ’a insanlığa katkıları için şükran borçluyuz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır Mersin'imizde yaşayan Cumhuriyetin simge isimlerinden, değerli arkeolog, Sümerolog ve dil bilimci Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun."