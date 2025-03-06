Afyonkarahisar’da 2 Bin 772 Adet Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Afyonkarahisar’da 2 Bin 772 Adet Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, operasyon, kent merkezinde gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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