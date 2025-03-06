Afyonkarahisar’da 2 Bin 772 Adet Hap Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 2 bin 772 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, operasyon, kent merkezinde gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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