İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İftar Daveti, Açık Açık Çağrı Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nefes gazetesini ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanı’nı halkla birlikte iftar için İstanbul’da ramazan çadırına davet etmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna yanıt vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Birlikte iftar yapalım” çağrısında bulundu.

İmamoğlu, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a birçok kez davet teklifinde bulunduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini Ankara’ya davet etmesi halinde tabii ki gideceğini belirterek, “Sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

‘TEVFİK GÖKSU ARACI OLDU’

Kendisinden daha önce tanışmak ve İBB Başkanlığı yapmış birisinin İstanbul’ dair düşüncelerini almak için randevu istediğini ve 2019 seçimleri öncesi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birkaç konuyla ilgili yüz yüze görüşmek için randevu talep ettiğini, hatta Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da randevu için aracı olduğunu belirten İmamoğlu, “Talebimizi yenilememizi iletti, yeniledik. Çıt yok. Görüşmek istemeyen kendisi” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL’DA BİRLİKTE İFTAR YAPALIM’

Sözlerine devam eden İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul’da birlikte iftar yapma çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Gelsin İstanbul’un en güzel meydanında bir Ramazan çadırında halkla oturalım, iftarımızı edelim. İftardan sonra da istediği yere gidelim, çayımızı, kahvemizi içelim. Memleketin trajik sorunlarını konuşalım. Davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Nefes