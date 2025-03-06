MSB'den Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama

MSB, terör örgütü lideri Öcalan'ın çağrısı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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MSB'den Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Bu toplantıda MSB'den terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma ve fesih' çağrısına ilişkin ilk değerlendirme geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir.

'TÜM GRUPLARIN KOŞULSUZ OLARAK SİLAHLARINI TESLİM ETMESİ GEREK'

Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır.

'SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir.

Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

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