4 Kentti Zirai Don Vurdu, Çiftçilerin Yaşadığı Mağduriyet Meclis Gündeminde

Çukurova bölgesinde yer alan illerde yaşanan zirai don nedeniyle çiftçiler mağdur oldu. Konuyu Meclis gündemine getiren Adana milletvekili Sadullah Kısacık, çiftçilerin yalnız bırakıldığını söyleyerek, “Çukurovalı çiftçimiz hayal kırıklığı yaşıyor” dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
4 Kentti Zirai Don Vurdu, Çiftçilerin Yaşadığı Mağduriyet Meclis Gündeminde

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’da meydana gelen zirai don nedeniyle mağdur olan çiftçilerin durumu Meclis gündemine getirildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Sadullah Kısacık, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Çukurovalı çiftçimiz hayal kırıklığı yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Çukurova bölgesindeki çiftçilerin lastik yakma, pervane çalıştırma, sulama örtüleme gibi yöntemlerle tarla ve bahçelerinin başında 4 gün aşırı soğuklara karşını mücadele ettiğini belirten Kısacık, bu mücadeleye rağmen tarlaların büyük hasar aldığını vurguladı. Kısacık açıklamasında, “Çiçek açan, meyvesi yeni çıkan ağaçların tamamı zarar gördü. Soğan, patates, domates, kavun, karpuz başta olmak üzere sebze ve meyve grubunun büyük çoğunluğu hasar gördü. Şimdi buradan iktidar yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerini afet bölgesi ilan etmek için neyi bekliyorsunuz? Daha ne olması lazım?” ifadeleriyle iktidarı eleştirdi.

Çiftçilere geciken destekleme ödemelerinin yapılmasını ve mağdur çiftçilerin borçlarının ertelenmesi çağrısında bulunan Kısacık, “Çukurovalı çiftçilerimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Afetten hasar gören ürününü yeniden canlandırmak için hiç hesapta olmayan maliyetleri karşılamak zorunda. Şu dönemde en azından çiftçilerimize, geciken tarım destekleme ödemeleri bir an önce yapılmalı. İktidar yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Allah rızası için bir gün de toprağın bağrında hayat yeşerten çiftçimizin yanında olun. Çukurova Bölgesini doğal afet bölgesi ilan edin” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEVA Partisi
Son Güncelleme:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler
DEVA'dan Siber Güvenlik Kanunu'na Tepki DEVA'dan Siber Güvenlik Kanunu'na Tepki
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Erken Seçim Anketi! Muhalefetin Çağrıları Karşılık Buldu mu? Muhalefetin Çağrıları Karşılık Buldu mu?
Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi! Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor