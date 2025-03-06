4 Kentti Zirai Don Vurdu, Çiftçilerin Yaşadığı Mağduriyet Meclis Gündeminde

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’da meydana gelen zirai don nedeniyle mağdur olan çiftçilerin durumu Meclis gündemine getirildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Sadullah Kısacık, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Çukurovalı çiftçimiz hayal kırıklığı yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Çukurova bölgesindeki çiftçilerin lastik yakma, pervane çalıştırma, sulama örtüleme gibi yöntemlerle tarla ve bahçelerinin başında 4 gün aşırı soğuklara karşını mücadele ettiğini belirten Kısacık, bu mücadeleye rağmen tarlaların büyük hasar aldığını vurguladı. Kısacık açıklamasında, “Çiçek açan, meyvesi yeni çıkan ağaçların tamamı zarar gördü. Soğan, patates, domates, kavun, karpuz başta olmak üzere sebze ve meyve grubunun büyük çoğunluğu hasar gördü. Şimdi buradan iktidar yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerini afet bölgesi ilan etmek için neyi bekliyorsunuz? Daha ne olması lazım?” ifadeleriyle iktidarı eleştirdi.

Çiftçilere geciken destekleme ödemelerinin yapılmasını ve mağdur çiftçilerin borçlarının ertelenmesi çağrısında bulunan Kısacık, “Çukurovalı çiftçilerimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Afetten hasar gören ürününü yeniden canlandırmak için hiç hesapta olmayan maliyetleri karşılamak zorunda. Şu dönemde en azından çiftçilerimize, geciken tarım destekleme ödemeleri bir an önce yapılmalı. İktidar yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Allah rızası için bir gün de toprağın bağrında hayat yeşerten çiftçimizin yanında olun. Çukurova Bölgesini doğal afet bölgesi ilan edin” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi