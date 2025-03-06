DEVA'dan Siber Güvenlik Kanunu'na Tepki

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi üzerine açıklamalarda bulundu. Karal, yasa teklifinin geniş yetkiler getirdiğini ve hukukun denetim mekanizmalarından yoksun bırakıldığını ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
DEVA'dan Siber Güvenlik Kanunu'na Tepki

DEVA Partili Karal, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi üzerine Yeni Yol Grubu adına söz alarak konuşma gerçekleştirdi. Kanun teklifinin, dijital tehditlere karşı bir önlem olarak sunulduğunu ancak bireylerin temel hak ve özgürlükleri noktasında olumsuz sonuçları olacağını belirten Kartal, devletin bu yetkilere sınır çizmek zorunda olduğunu dile getirdi.

‘DEMOKRATİK DENGEYİ TEHDİT EDİYOR’

Mevcut yasa teklifiyle, yetkili elinde bulunduran kişilerin keyfi kararlar almasına fırsat tanıyacağını belirten Karal, bu durumun demokratik dengeyi tehdit ettiğini belirtti.

Karal, hukukun, bireyin haklarını güvence altına alan en güçlü kale olduğunu ifade ederek, bu kalenin keyfi yetkilerle zayıflatılması durumunda geriye hukuk devleti değil otoritenin tahakkümünün kalacağını söyledi.

‘GÜVENLİĞİ DEĞİL DENETİMSİZ BİR GÜCÜ TESİS EDER’

Karal, “Bugün önümüzde duran teklif, siber güvenlik adı altında, bireyin özel hayatını, haberleşme özgürlüğünü ve düşünceyi açıklama hakkını iktidara sınırsız bir şekilde açan bir düzenlemeyi beraberinde getirmektedir. Eğer bir yasa, bu hakları muğlak ifadelerle aşındırıyorsa, o yasa, güvenliği değil, denetimsiz bir gücü tesis eder” ifadeleriyle yasa teklifinin mevcut haline tepki gösterdi.

Karal, özgürlükleri önemsemeyen ve korumayan bir güvenlik anlayışının sadece baskının ve keyfiyetin bir aracı olacağını vurgulayarak, hukukun sadece yönetilenler için değil yönetenler için de bağlayıcı olduğunu dile getirdi.

Bir devleti güçlü kılan yönün vatandaşlarının korkuyla itaat etmesi değil özgürlük içinde yaşaması olduğuna dikkat çeken Karal, kendi vatandaşlarını denetim altında tutan bir devletin en sonunda kendi gücünü de tüketeceğini belirtti.

Karal, sözlerini, “Özgürlüğü önce kısıtlayıp sonra koruduğumuzu sanmak, kanatlarını kesip kuşu uçurmaya çalışmak gibidir. Velhasıl; bize hukuk devleti olduğumuzu söyleten, bir tabelaya kazınmış kelimeler değil, hukukun gerçekten üstün olduğu bir düzenin varlığıdır” ifadeleriyle sonlandırdı.

Tartışma Yaratmıştı, Siber Güvenlik Kanun Teklifi'nin 13 Maddesi Kabul EdildiTartışma Yaratmıştı, Siber Güvenlik Kanun Teklifi'nin 13 Maddesi Kabul EdildiSiyaset
Yeni Yol Partili Vekil Siber Güvenlik Kanunu'nu Eleştirdi: 'Türkiye'yi Daha Büyük Sorunlara Sürükleyecek'Yeni Yol Partili Vekil Siber Güvenlik Kanunu'nu Eleştirdi: 'Türkiye'yi Daha Büyük Sorunlara Sürükleyecek'Güncel

Etiketler
DEVA Partisi TBMM
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Erken Seçim Anketi! Muhalefetin Çağrıları Karşılık Buldu mu? Muhalefetin Çağrıları Karşılık Buldu mu?
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
Tartışma Yaratmıştı, Siber Güvenlik Kanun Teklifi'nin 13 Maddesi Kabul Edildi Tartışma Yaratmıştı, TBMM’de Kabul Edildi
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor