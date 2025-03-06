DEVA'dan Siber Güvenlik Kanunu'na Tepki

DEVA Partili Karal, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi üzerine Yeni Yol Grubu adına söz alarak konuşma gerçekleştirdi. Kanun teklifinin, dijital tehditlere karşı bir önlem olarak sunulduğunu ancak bireylerin temel hak ve özgürlükleri noktasında olumsuz sonuçları olacağını belirten Kartal, devletin bu yetkilere sınır çizmek zorunda olduğunu dile getirdi.

‘DEMOKRATİK DENGEYİ TEHDİT EDİYOR’

Mevcut yasa teklifiyle, yetkili elinde bulunduran kişilerin keyfi kararlar almasına fırsat tanıyacağını belirten Karal, bu durumun demokratik dengeyi tehdit ettiğini belirtti.

Karal, hukukun, bireyin haklarını güvence altına alan en güçlü kale olduğunu ifade ederek, bu kalenin keyfi yetkilerle zayıflatılması durumunda geriye hukuk devleti değil otoritenin tahakkümünün kalacağını söyledi.

‘GÜVENLİĞİ DEĞİL DENETİMSİZ BİR GÜCÜ TESİS EDER’

Karal, “Bugün önümüzde duran teklif, siber güvenlik adı altında, bireyin özel hayatını, haberleşme özgürlüğünü ve düşünceyi açıklama hakkını iktidara sınırsız bir şekilde açan bir düzenlemeyi beraberinde getirmektedir. Eğer bir yasa, bu hakları muğlak ifadelerle aşındırıyorsa, o yasa, güvenliği değil, denetimsiz bir gücü tesis eder” ifadeleriyle yasa teklifinin mevcut haline tepki gösterdi.

Karal, özgürlükleri önemsemeyen ve korumayan bir güvenlik anlayışının sadece baskının ve keyfiyetin bir aracı olacağını vurgulayarak, hukukun sadece yönetilenler için değil yönetenler için de bağlayıcı olduğunu dile getirdi.

Bir devleti güçlü kılan yönün vatandaşlarının korkuyla itaat etmesi değil özgürlük içinde yaşaması olduğuna dikkat çeken Karal, kendi vatandaşlarını denetim altında tutan bir devletin en sonunda kendi gücünü de tüketeceğini belirtti.

Karal, sözlerini, “Özgürlüğü önce kısıtlayıp sonra koruduğumuzu sanmak, kanatlarını kesip kuşu uçurmaya çalışmak gibidir. Velhasıl; bize hukuk devleti olduğumuzu söyleten, bir tabelaya kazınmış kelimeler değil, hukukun gerçekten üstün olduğu bir düzenin varlığıdır” ifadeleriyle sonlandırdı.