Yeni Yol Partili Vekil Siber Güvenlik Kanunu'nu Eleştirdi: 'Türkiye'yi Daha Büyük Sorunlara Sürükleyecek'

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirmesi ve siber güvenliği sağlamak için geç kaldığını ifade ederek, mevcut yasa teklifinin bu sorunları çözmek yerine, yetkileri tek bir kişiye devrederek yeni riskler oluşturacağını söyledi. Özellikle, yasa kapsamında oluşturulacak “Siber Güvenlik Başkanı” adlı makama geniş yetkiler verilmesinin hukukun üstünlüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekti.

Milletvekili Kaya, geçtiğimiz yaz Gazze-İsrail savaşı bahanesiyle Instagram’a getirilen sekiz günlük erişim engelini hatırlatarak, bu tür kararların ekonomik ve sosyal hayata zarar verdiğini vurguladı. Yeni yasa ile birlikte yargı kararlarına gerek kalmadan internet sitelerinin kapatılabileceği, içeriklere erişimin engellenebileceği ve kişisel verilere el konulabileceği endişesini dile getirdi.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI SIRALADI

Konuşmasında, Türkiye’nin siber güvenlik alanında atması gereken adımları da sıralayan Kaya, internet altyapısının güçlendirilmesi, fiber internet ağlarının yaygınlaştırılması, dijital okuryazarlığın artırılması ve gençlere yönelik teknoloji eğitimlerinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, karar alma süreçlerinin bağımsız ve şeffaf olması gerektiğine dikkat çekerek, mevcut yasa teklifinin revize edilmesi çağrısında bulundu.

Kaya, hükümetin yetkileri tek elde toplama alışkanlığının Türkiye’ye zarar verdiğini ifade ederek, “Sorunları bütüncül ve şeffaf bir şekilde ele almak yerine, denetimsiz güç oluşturmak ülkeyi daha büyük çıkmazlara sürükler” dedi.

BU HAFTA KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Meclis’teki görüşmeler devam ederken, siber güvenlik yasasının bu hafta TBMM 'de kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi