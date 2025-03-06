Fiyatı Gram Altını Solladı, Çeyrek Altınla Yarışıyor: Kilosu 3 bin 500 TL'ye Satılıyor! 1 Kere Eken Köşeyi Dönüyor
Halk arasında "Sarı altın" olarak bilinen çiçek bamyanın fiyatı gram altını solladı, çeyrek altınla yarışıyor. Kilosu 3 bin 500 TL'ye satılan çiçek bamya pazarın en pahalı ürünü olurken, bamya eken çiftçi köşeyi döndü.
Kaynak: İHA
Amasya'da coğrafi işaret tesciline sahip çiçek bamyanın fiyatı gram altını solladı, çeyrek altınla yarışıyor. Halk arasında "Sarı altın" olarak bilinen bu özel ürün, Amasya semt pazarında kilosu 3 bin 500 TL'den satılıyor. Pazarın en pahalı ürünü olan çiçek bamya, yüksek fiyata rağmen günün her saatinde alıcı buluyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına gidip çiçek bamya alabiliyor. Son aylarda çiçek bamyanın fiyatı müthiş yükseldi diyen 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Bamya eken çiftçi apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilir" dedi.
"ALTIN BORSASI GİBİ BAMYA BORSASI VAR"
Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu arada ihya oldu." dedi.
"APARTMAN ALAMASA DA 3 TANE DAİRE ALABİLİRLER"
Bamya eken çiftçi apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler diyen Metin Kantarcı, çiçek bamyanın fiyatının küresel olarak altın gibi dalgalandığını belirtti. Kantarcı, peşin paraya satılan bamyanın altın gibi hemen paraya çevrilebildiği gibi alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğini belirtti.
"KUYUMCU KAPALI AMA BAMYACI AÇIK"
Bamyaya olan ilginin günün saatinde devam ettiğini belirten Kantarcı, “Bamya altın gibi değer kazandı. Sonuçta kuyumcular gece kapalı ama bamyacılar gece bile satış yapıyor. Kuyumcu açık değildir. Ama bamyacı açıktır. Üreticilerin kapısına kadar gelip almak isteyenler bile oluyor. Daha önce gram altınla yarışan bamya, yakında çeyrekte altını yakalayacak” ifadesini kullandı.
"TEK TEK İĞNEYLE DİZİLİP KURUTULUYOR"
Bamyanın zahmetli üretim süreci nedeniyle yüksek fiyatlara satıldığını söyleyen Üretici Emre Can Kantarcı, "Ekimi, toplanması, dizimi ve kurutması oldukça zaman alıyor. Tek tek iğne yardımıyla ipe dizilerek kurutuluyor. Bu yüzden fiyatı her geçen gün daha da yükseliyor. Ürünün tezgaha gelene kadarki aşamaları çok zahmetli olduğu için fiyatının daha da değerleneceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
PAZARIN EN PAHALI ÜRÜNÜ
Onlarca ürünün satıldığı Amasya semt pazarındaki en pahalı ürünlerin başında çiçek bamyanın geldiğine değinen Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton üretilen çiçek bamyanın ekonomiye katkısının 367 milyon TL olduğunu söyledi. Güven, bu katkının bu yıl daha da artacağının tahmin edildiğini vurguladı.