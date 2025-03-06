Denizli'de Akılalmaz Dolandırıcılık: Sahte MİT'çi Maskesi Yıllar Sonra Düştü

Denizli'de film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir kişi, "MİT'çiyim, burada çalışmam gerekiyor" diyerek kendisini işe aldırdı ve çok sayıda üst düzey kişiyi dolandırdı. İhbarla yakalanan şahıs tüm suçlamaları reddetti.

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Denizli'de Akılalmaz Dolandırıcılık: Sahte MİT'çi Maskesi Yıllar Sonra Düştü

Denizli’de kendisini yıllardır MİT Bölge Başkanı ve Jandarma İstihbarat Yüzbaşı olarak tanıtıp onlarca kişiyi dolandıran Adnan K.’nin oyunu, tek bir ihbarla çöktü.

Gerçek jandarma istihbaratının radarına takılan sahte istihbaratçı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibiyle yakalandı. Dedektif gibi iz süren JASAT timleri, kimliğini deşifre ettiği dolandırıcıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sahte yüzbaşının aracında yapılan aramada ise askeri üniforma, telsiz, jandarma amblemli kartlar ve çeşitli sahte kimlik unsurları ele geçirildi.

Denizli'de Akılalmaz Dolandırıcılık: Sahte MİT'çi Maskesi Yıllar Sonra Düştü - Resim : 1

FABRİKA PATRONUNU BİLE KANDIRDI

Üstelik Adnan K.’nin kurduğu sahte dünya sadece bireyleri değil, kurumları da içine aldı. Bir fabrikanın poşetleme bölümünde çalışan dolandırıcı, telsiziyle fabrikanın patronuna giderek kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı ve "Burada çalışmam gerekiyor" diyerek işe girdi. Üstüne üstlük, zaman zaman "göreve gidiyorum" diyerek işten izin almayı da başardı.

JASAT’ın araştırmaları, Adnan K.’nin sadece fabrika sahibini değil, doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi birçok meslek grubundan insanı da kandırdığını ortaya koydu. Devlet kurumlarında dahi kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp işlemlerini hızlandıran şüphelinin, güvenini kazandığı insanlardan borç para aldığı belirlendi. Üstelik dolandırıcılık planını daha inandırıcı kılmak için yanında sürekli telsiz taşıyor, resmi kurum ziyaretlerinden fotoğraflar paylaşıyordu. Ancak bir kişinin şüphesi ve ihbarı, bu büyük yalanı sona erdirdi.

Denizli'de Akılalmaz Dolandırıcılık: Sahte MİT'çi Maskesi Yıllar Sonra Düştü - Resim : 2

'KONUŞMUYORUM'

Gözaltına alınan Adnan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "MİT mensubu olduğunuzu söyleyerek insanları dolandırdığınız iddia ediliyor?" sorusuna ise "Konuşmuyorum, kabul etmiyorum" yanıtını verdi. Ancak mahkeme, sahte istihbaratçıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Denizli’de yıllardır süren büyük dolandırıcılık hikayesi böylece sona erdi.

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Kaynak: İHA

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