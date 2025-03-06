Baş Ağrısı Sonu Oldu: Sebebi Bir Türlü Bulunamadı, 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduktan 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Baş Ağrısı Sonu Oldu: Sebebi Bir Türlü Bulunamadı, 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hüseyin Karakoyunlu, baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti ancak yapılan tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmayınca evine gönderildi. Aynı gece ailesinin yaşadığı Turunçova Mahallesi'nde fenalaşan genç için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Önce Finike Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Menenjit şüphesiyle yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, 15 günün ardından dün gece yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hastane ölüm baş ağrısı Antalya
Son Güncelleme:
Gözler Gökyüzünde: Yaren Leylek ile Adem Amca Buluştu mu? Gözler Gökyüzünde: Yaren Leylek ile Adem Amca Buluştu mu?
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
MEB’den ‘Yapay Zeka’ Adımı MEB’den ‘Yapay Zeka’ Adımı
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor