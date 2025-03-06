Baş Ağrısı Sonu Oldu: Sebebi Bir Türlü Bulunamadı, 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hüseyin Karakoyunlu, baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti ancak yapılan tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmayınca evine gönderildi. Aynı gece ailesinin yaşadığı Turunçova Mahallesi'nde fenalaşan genç için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Önce Finike Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Menenjit şüphesiyle yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, 15 günün ardından dün gece yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.

Kaynak: DHA