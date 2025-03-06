Cezaevi Firarisi Dehşet Saçtı! Veresiye Alamayınca Bıçak Çekti

İstanbul Maltepe’de bir markete girerek veresiye alkol almak isteyen ancak market sahibi Efendi Yıldırım (49) olumsuz yanıt verince öfkelenen M.Y., önce bıçak çekti. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen MY., ardından markete mermer parçası fırlatarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Olay, 28 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Yalı Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.Y., mahallede uzun süredir tanınan market sahibi Efendi Yıldırım’dan veresiye alkol istedi. Market sahibi Yıldırım, bu talebi geri çevirince M.Y. çevredeki müşterilerden alkol ve sigara istemeye başladı. Hiçbirinden olumlu yanıt alamayan şüpheli sinirlenerek marketteki ürünleri devirdi ve Yıldırım’a bıçak çekti. Market sahibinin polisi aramasını engellemeye çalışan M.Y., yerde bulduğu mermer parçasını marketin içine fırlatarak olay yerinden kaçtı.

Cezaevi Firarisi Dehşet Saçtı! Veresiye Alamayınca Bıçak Çekti - Resim : 1

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Market sahibi Efendi Yıldırım, bir müşterisinden polisi aramasını rica etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe Devriye Ekipleri, M.Y.’yi kaçarken bahçe duvarından atlamaya çalıştığı sırada yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir bıçak ele geçirildi. Yapılan sorgulamada M.Y.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi Firarisi Dehşet Saçtı! Veresiye Alamayınca Bıçak Çekti - Resim : 2

MARKET SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan market sahibi Efendi Yıldırım, “Alkol alacağını söyledi. Parasının olmadığını söylediğinde alkol veresiye vermeyeceğimi söyledim. 'Yok vereceksin. Ben hep buradan alışveriş yapıyorum' dedi. Ben de 'Alkol veresiye veremeyeceğim çünkü maddi durumum yok. Kartlarım dönmüyor ve zaten işler durgun' dedim. 'Vereceksin' dedi. Yalvardım, yakardım gitmedi. Gelen müşteriden alkol istedi. Müşteri ise 'Ben de para yok' dedi. O müşteri gitti, bir başka müşteri geldi. Bu sefer de ondan istedi. 'Sigara verir misin?' dedi. Müşteri sigara verince gitti. Diğer müşteri dışarı çıkardı. Ne yaptıysa da yakasını kurtaramadı” dedi.

Cezaevi Firarisi Dehşet Saçtı! Veresiye Alamayınca Bıçak Çekti - Resim : 3

M.Y.’nin bıçak çektiğini anlatan Yıldırım, “Ben mesafeli durdum. Bıçak olduğunu anladım. Madde bağımlısı olduğu için ne yaptığını bilmez. Polis ekiplerini aradık. 'Aramayın, benim aranmam var' dedi. Arayamadım, yanındaydım bana saldırmasın diye. Diğer arkadaşa işaret ettim, polis ekiplerini aradı. Polis ekipleri gelirken kaçıp gitti. O sırada kocaman bir kaya parçasını vurdu. Bu görmüş olduğunuz kaya parçası ile etrafa vurup, tekrar kaçtı. Kaçtığı sırada düştü ve alnı yarıldı. Polis arka tarafta yakalayarak, kelepçeleyip karakola götürdü. Adamın 6 ila 4 yıl arası hapis cezası varmış" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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