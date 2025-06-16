Konya'da Hasat Sezonu Başladı! Türkiye'nin Yüzde 72’sini Tek Başına Karşılıyor
Türkiye'nin havuç üretiminin merkezi konumundaki Konya’da, 2024 yılı sezonunun ilk hasadı yapıldı. Üretimin yaklaşık yüzde 72’sini tek başına karşılayan Meram ilçesinde, ocak ayında tül altı yöntemiyle ekilen havuçlar tarlalardan toplanmaya başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sezonun başı olmasına rağmen verimin yüksek olduğu gözlenirken, ilk etapta dekara ortalama 5 ton ürün elde edildi. Üreticiler, havuçların kilogram fiyatının şu an için 20 lira seviyelerinde olduğunu belirtti. Hasadın yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi planlanıyor.
KONYA, ÜRETİMDE AÇIK ARA ÖNDE
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre Türkiye genelinde üretilen 892.155 ton havucun 638.800 tonu Konya’da hasat edildi. Bu oranla Konya, Türkiye havuç üretiminin yüzde 72’sini karşılayarak açık ara liderliğini sürdürüyor.
İÇ VE DIŞ PİYASAYA YÜKSEK KALİTE HEDEFİ
Bölgede uygulanan tül altı ekim yöntemi sayesinde, yılın tamamına yayılan üretim yapılabiliyor. Hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim gerçekleştiren Konya’daki üreticiler, kaliteyi ve sürekliliği koruyarak pazardaki konumlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Tarlalarda süren yoğun mesaiyle birlikte, Konya tarımı yine Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.