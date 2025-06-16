Konya'da Hasat Sezonu Başladı! Türkiye'nin Yüzde 72’sini Tek Başına Karşılıyor

Sezonun başı olmasına rağmen verimin yüksek olduğu gözlenirken, ilk etapta dekara ortalama 5 ton ürün elde edildi. Üreticiler, havuçların kilogram fiyatının şu an için 20 lira seviyelerinde olduğunu belirtti. Hasadın yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi planlanıyor.