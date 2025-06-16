Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor

Genç yaşta tarım işine atılan William Chase’in hikâyesi, başarısızlıkla başlayan bir yolculuğun nasıl küresel bir başarıya dönüşebileceğinin en etkileyici örneklerinden biri. İngiltere’nin Herefordshire bölgesindeki bir çiftlikte büyüyen Chase, ailesinin mirasını devralarak patates üretimine başladı. Ancak 1992’de yaşanan yoğun yağışlar, onu iflasın eşiğine sürükledi.

Toplayamadığı ürünler tarlada çürürken hem maddi hem manevi büyük bir çöküş yaşadı. Yaşadığı utançtan kaçmak için bir süreliğine Avustralya’ya gitti. Ama dönüşü, yeni bir başlangıcın da habercisiydi.