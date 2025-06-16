Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor
Tarlasında çürüyen patateslerle iflasın eşiğine gelen William Chase, vazgeçmek yerine yeni bir yol çizdi. Reddedilen mahsullerden yola çıkarak kurduğu markalarla önce cips sektörünü, ardından içki pazarını fethetti. Şimdi servetiyle milyarderler listesinde yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Genç yaşta tarım işine atılan William Chase’in hikâyesi, başarısızlıkla başlayan bir yolculuğun nasıl küresel bir başarıya dönüşebileceğinin en etkileyici örneklerinden biri. İngiltere’nin Herefordshire bölgesindeki bir çiftlikte büyüyen Chase, ailesinin mirasını devralarak patates üretimine başladı. Ancak 1992’de yaşanan yoğun yağışlar, onu iflasın eşiğine sürükledi.
Toplayamadığı ürünler tarlada çürürken hem maddi hem manevi büyük bir çöküş yaşadı. Yaşadığı utançtan kaçmak için bir süreliğine Avustralya’ya gitti. Ama dönüşü, yeni bir başlangıcın da habercisiydi.
KUSURLU PATATESLER SAYESİNDE ZENGİN OLDU
Ülkesine döndükten sonra borçlanarak çiftliğini yeniden satın aldı ve süpermarketlere yeniden patates satmaya başladı. Ancak şekil itibarıyla ‘kusurlu’ görülen patatesler her gün tonlarca miktarda geri gönderiliyordu. Bu durum, işin sürdürülebilirliğini tehdit ederken, Chase’in hayatını değiştirecek fikri de beraberinde getirdi.
2002 yılında, marketlerin reddettiği patateslerin bir Amerikan firması tarafından cips üretiminde kullanıldığını öğrendi. Bu bilgi onu harekete geçirdi. Daha önce hiç cips üretmemişti, ancak bu alana adım atmakta kararlıydı. İngiltere’de destek bulamayınca rotasını ABD’ye çevirdi, fabrikaları gezdi, üretim süreçlerini öğrendi.
6 YIL İÇİNDE SERVET KAZANDI
Aynı yıl kendi markası Tyrells’i kurdu. Ürün tanıtımına ise mütevazı şekilde, marketlerde örnek cips dağıtarak başladı. Ancak lezzet ve kalite kısa sürede karşılığını verdi. Marka, sadece altı yıl içinde 14 milyon sterlin ciroya ulaştı. 2008 yılında büyük çıkışını yaptı ve şirketin çoğunluk hissesini 30 milyon sterline yatırım şirketine satarak ilk büyük servetini elde etti.
CİPS YETMEDİ SONRA VOTKAYA UZANDI
Girişimcilik tutkusu burada da bitmedi. William Chase, bu kez patatesleri votkaya dönüştürdü. Chase Distillery adını verdiği içki markasıyla sektöre hızlı bir giriş yaptı. Yüksek kalite hedefiyle çıktığı bu yolda uluslararası ödüller kazandı. Şirket, 2021 yılında dünya içki devi Diageo tarafından satın alındı.
BATMA NOKTASINDAN MİLYARLARA
Bir zamanlar tarlasında çürüyen patateslerle baş etmeye çalışan William Chase, bugün küresel çapta tanınan bir iş insanı. “En kötü anım, aslında en büyük fırsatımın başlangıcıydı” diyen Chase’in öyküsü, krizlerin içinden çıkıp hayalini kurduğu dünyayı inşa etmek isteyenler için ilham verici bir örnek olarak hafızalara kazınıyor.