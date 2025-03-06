Ramazan'da Pide Tezgahında Skandal Görüntüler! Görenlerin Midesi Bulandı

Çanakkale’de Ramazan’ın altıncı gününde bir fırında çekilen video, mide bulandıran skandalı gözler önüne serdi. Pide yapılırken personelin tezgah üstünde terlikle gezdiği fırına 105 bin TL para cezası kesildi.

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ekmek fırınında pide yapıldığı anlarda çekilen video ekipleri alarma geçirdi. Atatürk Mahallesindeki Bereket Ekmek fırının da ortaya çıkan görüntülerde, pide yapılırken bir kişinin ayağındaki terlikle tezgah üzerinde gezdiği görüldü.

Ramazan'da Pide Tezgahında Skandal Görüntüler! Görenlerin Midesi Bulandı - Resim : 1

'KÜREĞİN SAPINA YAPIŞMIŞ, BIRAKMAYACAK'

Ramazan pidesi yapılırken çalışanları videoya kaydeden şahıs “Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok herkeste bone mi var. Hasan usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler. Hasan usta 25 lira mı pideler” diyerek seslendi.

Ramazan'da Pide Tezgahında Skandal Görüntüler! Görenlerin Midesi Bulandı - Resim : 2

'300 GRAM PİDE 25 TL'

Pide yapan usta ise videoyu çeken şahsa “300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık veriyor" diyor. Videoyu çekmeye devam eden kişi ise, "İyi çok güzel. Ustayı da çekelim. Hayırlı Ramazanlar. Hasan ustam hayırlı işler görüşmek üzere" diyerek yanıt verdi.

Ramazan'da Pide Tezgahında Skandal Görüntüler! Görenlerin Midesi Bulandı - Resim : 3

105 BİN 274 LİRA PARA CEZASI

Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı mide bulandıran görüntülerin sosyal medyada ‘Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor' sloganıyla paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler sonrasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı fırına 105 bin 274 TL para cezası kesildi.

Ramazan'da Pide Tezgahında Skandal Görüntüler! Görenlerin Midesi Bulandı - Resim : 4

Kaynak: İHA

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