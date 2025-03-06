Başiskele'de Zabıta Ekiplerinden Ramazan Pidesi Denetimi

Kocaeli Başiskele’de zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi fırınlarda yapılan pidenin üretim süreçlerini denetledi. Denetimlerde, fırınların üretim alanları, depoları ve çalışanların hijyen şartları ile kullanılan malzemelerin temizliği titizlikle kontrol edildi.

Başiskele'de Zabıta Ekiplerinden Ramazan Pidesi Denetimi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca süreceğini belirterek, "Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için büyük bir özen gösteriyoruz.

Başiskele’de halkımızın sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Fırıncı esnafımıza da gösterdikleri titizlik için teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dilerim. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir Ramazan dilerim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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