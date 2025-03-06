AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Hatay Samandağ'da Deprem
AFAD, Hatay Samandağ yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak aktardı. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antakya Körfezi'nde Hatay Samandağ yakınlarında saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2025-03-06
Saat:22:29:39 TSİ
Enlem:36.08167 N
Boylam:35.9025 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XCJscEWMwT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 6.9 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 6, 2025
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) https://t.co/4Xm3FxVIxe
06.03.2025, 22:29:38 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
Deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi