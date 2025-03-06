AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Hatay Samandağ'da Deprem

AFAD, Hatay Samandağ yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak aktardı. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Hatay Samandağ'da Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antakya Körfezi'nde Hatay Samandağ yakınlarında saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 6.9 kilometre olarak kaydetti.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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