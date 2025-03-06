Demirtaş ile Ne Konuştular? Mehmet Metiner Canlı Yayında Anlattı: 'Cezaevinde Ölmeye Bile...'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AKP 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Metiner, görüşmenin detaylarını ise tv100'de Kübra Par ile Ana Haber’e anlattı.

'BARIŞIN HER ŞEYDEN ÜSTÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Demirtaş ile iki saat çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Metiner, şunları söyledi:

"İki saat çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Geçmişi, bugünü, yarını konuştuk. Süreci konuştuk, sürecin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Demirtaş çok anlamlı ve değerli şeyler söyledi. Barışın her şeyden daha önemli olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla herkesin barışı her şeyden daha üstün ve değerli tutan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi."

'KİMSE BARIŞI SEKTEYE UĞRATMAMALI'

Demirtaş'ın hiç kimsenin barışı sekteye uğratacak söz ve davranışlarda bulunmaması gerektiğini söylediğini aktaran Metiner, "Silah bırakmanın şartının olmayacağını, olamayacağını, demokratikleşme dediğimiz şeyin de eğer Türkiye için gerekliyse konuşulması gerektiğini yoksa silahı bırakma şartının ve gerekliliğinin bir unsuru olarak konuşulmaması gerektiğini söyledi. Yani Türkiye için gerekli olan her şeyi birlikte yapabileceğimizi, onun için demokratikleşmenin sanki silah bırakma şartı gibi taktim etmenin son derece yanlış olduğunu ve sürece zarar verebileceğini söyledi" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI İLE BAHÇELİ'YE BÜYÜK ANLAM BİÇİYOR'

Metiner sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bütün bu söylediklerinde şunu çıkarttım; Selahattin Bey barışı gönlünde göğertmiş, geçmişin deneyimlerinden de ders çıkararak artık silahların koşulsuz bir biçimde terkedilmesi gerektiğine inanan ve silah bırakmanın şartı da gereği de olarak hiçbir şey zikretmenin anlamlı olduğu bir yerde duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin bu yöndeki çabalarına çok büyük anlam biçiyor.

'BARIŞ OLACAKSA BEN CEZAEVİNDE ÖLMEYE BİLE RAZIYIM'

Kendisi ile ilgili olarak ‘Süreç başlarsa Demirtaş serbest bırakılacak’ şeklindeki yaklaşımların dahi konuşulmasının sürece zarar verdiğine inandığını da dile getirdi. Aynen şunu söyledi; “Benim için barış her şeyden çok daha değerlidir. Yeter ki barış olsun. Barış olacaksa ben cezaevinde ölmeye bile razıyım. Yeter ki artık barış olsun. Hiçbir kişisel beklentimiz yok’ dedi."

Kaynak: tv100