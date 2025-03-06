Naci Görür Bir Kenti Daha Uyardı: 'Zemini Çürük Önünde Sonunda Bir Deprem Üretecek'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri için kritik uyarılarda bulundu. Kayseri'nin faylı bir bölgede olduğunu ve zeminin ise çürük olduğunu söyleyen Görür, "Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay önünde sonunda bir deprem üretecek" ifadelerini kullandı.

Naci Görür Bir Kenti Daha Uyardı: 'Zemini Çürük Önünde Sonunda Bir Deprem Üretecek'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, kendisine bir görev verdiğini bu kapsamda memleketinin insanlarını depremle ilgili konularda bilgilendirdiğini söyledi.

Naci Görür Bir Kenti Daha Uyardı: 'Zemini Çürük Önünde Sonunda Bir Deprem Üretecek' - Resim : 1

SÖZLERİNİ YİNELEDİ

Depremin bir beka meselesi olduğunu yineleyen Görür, bu noktada kentlerdeki yöneticilere önemli görevler düştüğünü vurguladı. Kayseri'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Görür, kentin civarında canlı ve aktif fayların bulunduğunu ve ilerleyen zamanlarda deprem üreteceğini söyledi.

Naci Görür Bir Kenti Daha Uyardı: 'Zemini Çürük Önünde Sonunda Bir Deprem Üretecek' - Resim : 2

'ÖNÜNDE SONUNDA DEPREM ÜRETECEK'

Şehrin depremselliği hakkında konuşan Görür, şunları kaydetti:

"Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay önünde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli.

Naci Görür Bir Kenti Daha Uyardı: 'Zemini Çürük Önünde Sonunda Bir Deprem Üretecek' - Resim : 3

'KAYSERİ FAY HATTININ ÜZERİNDE OTURUYOR'

Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir. Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur."

Naci Görür Bir Kenti Daha Uyardı: 'Zemini Çürük Önünde Sonunda Bir Deprem Üretecek' - Resim : 4

'ZEMİNİ ÇÜRÜK'

Görür, devletin organlarını kullanarak Kayseri'nin deprem dirençli bir kent olabileceğini ifade ederek, Kayseri'nin jeolojik yapısını harita üzerinden değerlendirdi.

Kentten geçen faylar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Görür, "Kayseri fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz bunu düşünmeden yüksek katlı binalar yapıyorsunuz. Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge. Sen öyle deprem dirençli bir Kayseri yapacaksın ki bilime ve teknolojiye göre oradan aldığın verilere göre yapman lazım." diye konuştu.

Naci Görür Bir Kenti Daha Uyardı: 'Zemini Çürük Önünde Sonunda Bir Deprem Üretecek' - Resim : 5

Görür, katılımcılara kentin deprem geçmişinden bahsederek, deprem dirençli Kayseri'nin oluşturulması için yapılması gerekenleri anlattı. Programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile kentteki bazı mimar ve mühendisler ile öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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